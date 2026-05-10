Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

María Parrado se preparaba para salir al escenario como si de Rocío Dúrcal se tratara, poniendo voz al emblemático ‘Como tu mujer’. Una canción sobre las infidelidades que ha incendiado el debate entre los concursantes de Tu cara me suena.

“A mí se me va la confianza”, decía J Kbello cuando Manel Fuentes preguntaba si una infidelidad era tan importante. Leonor Lavado lo apoyaba, afirmando que “si es un gran amor, se cae al suelo”.

Ahora bien, Aníbal Gómez dudaba de las palabras de sus compañeros. “A ver…”, empezaba: “La confianza se va a tomar por saco, pero sigues”. Una línea de opinión en la que también parece estar Cristina Castaño: “Si es una infidelidad que no es de importancia, mejor no la cuentes porque vas a hacer daño. Y si es de importancia es que la relación ya está rota”.

Cada uno tiene un punto de vista y todos son igual de válidos. Pero, ¿qué piensas tú? Dale play al vídeo y vuelve a escuchar los argumentos que han utilizado. ¡A lo mejor te convencen!