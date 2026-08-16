Así ha sido el primer fallo de Javier en la Silla Azul desde que empezó en Pasapalabra

Javier enfrentaba el pasado miércoles 12 una nueva Silla Azul, defendiendo así su puesto en Pasapalabra frente a Fer. Hasta la fecha, el concursante había superado la prueba sin un solo error, ganándose a pulso competir en AlaZ día tras día.

Sin embargo, durante su última participación en esta sección del programa, Javier se vio contra las cuerdas. Y es que fue el primero de los dos aspirantes en cometer un fallo, quedándose sin margen de error en las siguientes preguntas.

"Se dice del día destinado oficialmente para trabajar por oposición a festivo", leía Roberto Leal justo antes de que Javier se equivocara por primera vez en su trayectoria, contestando "lectivo". En el mismo momento en el que el presentador exclamaba ese temido "no", el propio concursante se autocorregía para dar la respuesta correcta: "laborable"

A pesar de esta situación, logró mantener los nervios en todo momento. Fer, por su parte, contestaba cada pregunta con la misma serenidad. No obstante, el nuevo participante terminó cometiendo dos errores seguidos que le permitieron a Javier sentarse con el resto de los invitados del Equipo Azul.

¡Dale play al vídeo de arriba para ver de nuevo esta tensa Silla Azul!

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