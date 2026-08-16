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Mejores momentos | Capítulo 6

Elías deja sin palabras a Ágata al pedirle una cita: “Podemos quedar algún día”

El joven de la policía científica se atreve a proponerle a la ayudante de Lola que queden algún día fuera del trabajo.

Elías deja sin palabras a Ágata al pedirle una cita: “Podemos quedar algún día”

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Patri Bea
Patri Bea
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Que Ágata ha llamado la atención de Elías es algo de lo que hasta Lola se ha dado cuenta. Eso sí, el joven sabe que conectar con ella es complicado por las contestaciones que le ha dado, pero no desaprovecha ninguna ocasión para hablar con ella.

Elías se encuentra con Ágata en mitad de la comisaría y le dice que tiene algo que puede interesarle: restos de una cinta que suelen utilizar los fisioterapeutas. La joven la mira con interés y dice que ya se la puede llevar ella misma a Lola.

Elías le dice que solo dejará que se lleve la prueba con una condición. “Que salgas conmigo. Quiero decir, podemos quedar algún día a tomar algo, hablar de novela negra”. ¡Ágata está en shock con esta proposición!

Sin darle una respuesta, la joven coge la bolsa con la prueba y se marcha nerviosa. “¿Eso es un sí?”, pregunta Elías, desconcertado. ¿Aceptará Ágata la proposición? ¿Se lo contará a Lola, Celia o Salgado?

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Antena 3 » Series » Agata y Lola

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