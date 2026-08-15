El emotivo viaje de Charlie y Raúl con su madre si consiguen el premio en Atrapa un millón: "Todavía nos reconoce"

Charlie y Raúl han llegado al plató de Atrapa un millón con una meta muy clara en caso de hacerse con el premio: Hacer un viaje con su madre. Ahora bien, el viaje en sí tiene una carga emocional especialmente importante.

"Nuestra madre está enferma de Alzheimer y a ella siempre le ha encantado viajar", empezaba explicando, antes de que su hermano complementara sus palabras revelando el objetivo que desean cumplir: "Nos gustaría hacer un viaje con ella porque está en un estadio que todavía nos reconoce".

La aventura en sí sería, a grandes rasgos, cruzar el Atlántico y, a partir de ahí, elegir un destino como Nueva York o Cuba.

Estas palabras han despertado inmediatamente un aplauso entre el público, que se emocionaba al ver una fotografía de los dos concursantes junto a su madre. Ambos se han fundido en un abrazo, abriendo así la ronda de preguntas que podría llevarlos a hacer realidad este bonito sueño compartido.

¡Mucha suerte!

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