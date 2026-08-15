MEJORES MOMENTOS
El emotivo viaje de Charlie y Raúl con su madre si consiguen el premio en Atrapa un millón: "Todavía nos reconoce"
Charlie y Raúl, hermanos, han conmovido al público de Atrapa un millón al revelar que su objetivo con el premio es hacer un viaje con su madre, que sufre de Alzheimer, mientras todavía los reconoce.
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Charlie y Raúl han llegado al plató de Atrapa un millón con una meta muy clara en caso de hacerse con el premio: Hacer un viaje con su madre. Ahora bien, el viaje en sí tiene una carga emocional especialmente importante.
"Nuestra madre está enferma de Alzheimer y a ella siempre le ha encantado viajar", empezaba explicando, antes de que su hermano complementara sus palabras revelando el objetivo que desean cumplir: "Nos gustaría hacer un viaje con ella porque está en un estadio que todavía nos reconoce".
La aventura en sí sería, a grandes rasgos, cruzar el Atlántico y, a partir de ahí, elegir un destino como Nueva York o Cuba.
Estas palabras han despertado inmediatamente un aplauso entre el público, que se emocionaba al ver una fotografía de los dos concursantes junto a su madre. Ambos se han fundido en un abrazo, abriendo así la ronda de preguntas que podría llevarlos a hacer realidad este bonito sueño compartido.
¡Mucha suerte!
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