Gala 5 | Pulsador
¡J Kbello se convertirá en Lady Gaga! Descubre todos los retos de la sexta gala de Tu cara me suena
Después de que Aníbal Gómez le robase la primera opción que le había dado el pulsador, el gaditano se ha encontrado con este reto mayúsculo.
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¡Menuda gala nos espera la semana que viene! Después de triunfar como Rigoberta Bandini, Cristina Castaño asumirá el reto de convertirse en Pocahontas, mientras que María Parrado imitará a Rosalía.
Paula Koops deberá traer a dos amigas para imitar a Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera, Aníbal Gómez se meterá en la piel de C Tangana y J Kbello intentará ser Lady Gaga.
Además, Leonor Lavado hará de Estrellita Castro, Jesulín de Ubrique de El Fary, Sole Giménez se convertirá en Mon Laferte y Martín Savi en Nino Bravo. ¡No te pierdas esto y mucho más, la semana que viene en Antena 3!
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