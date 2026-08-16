El reto de Joseba Arguiñano a Joana Pastrana: “¿Eres capaz de cortar el melón por la mitad a la perfección?”

Joseba Arguiñano se lo ha pasado en grande con Joana Pastrana, el cocinero le ha propuesto un reto a su invitada. “Hay que cortar el melón como Salomón, por la mitad” le ha dicho el cocinero a la exboxeadora.

Con un margen de 100 gramos de error, el melón completo pesa 2.280 kilógramos. La exboxeadora ha decidido cortar el melón de la forma más complicada y tiene que conseguir clavar la mitad del melón.

¿Habrá conseguido el reto Joana Pastrana? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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