El pequeño detalle en Las meninas de Velázquez que les puede costar a Andoni padre e hijo 50.000 euros

Entre todas las grandes obras que dejó Diego Velázquez a lo largo de su vida, es indudable que Las meninas se presenta como la más popular de todas. Un cuadro que todo el mundo tiene en la mente y que alberga un pequeño detalle que, en Atrapa un millón, cuesta nada menos que 50.000€.

Andoni padre y Andoni hijo han ido superando las diferentes preguntas del programa hasta llegar a la ronda final con dos fajos de 25.000€. Momento en el que Manel Fuentes les ha planteado: "¿Qué tiene Velázquez en su mano derecha en Las meninas?".

A partir de este momento, ambos han llegado a la conclusión de que, a no ser que el pintor fuera zurdo, lo más lógico es que sostuviera el pincel y no la paleta. Un razonamiento que los ha llevado a apostar los 50.000€ en esta opción.

¿Estarán en lo cierto? ¡Dale play al vídeo para descubrir el resultado!

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