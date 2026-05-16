Cristina Castaño gana la quinta gala de Tu cara me suena como Rigoberta Bandini

La quinta gala de Tu cara me suena ha tenido muy buenas actuaciones y eso ha dificultado al jurado la tarea de votar. Cada uno le ha dado su 12 a una persona diferente: Flo a María Parrado, Àngel Llàcer a Leonor Lavado, Chenoa a Jesulín de Ubrique y Lolita a Cristina Castaño.

Con esta división, el público ha sido el que ha tenido la última palabra y, al haber otorgado su doce a Cristina Castaño, la han convertido en la ganadora de la noche. ¡La actriz no ha parado de agradecerles su puntuación!

“Es un honor ganar esta gala con todo el nivel que ha habido de todos mis compañeros” ha querido recalcar la gallega después de donar los 3.000 euros de premio a la asociación ‘DEBRA Piel de Mariposa’. ¡Revive este mágico momento de la gala dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas