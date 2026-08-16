Ferit y Seyran se casan por tercera vez: la boda con la que cumplen su mayor sueño

Ferit y Seyran han vuelto a casarse por tercera vez. Pero ninguna de sus bodas ha sido como esta. La primera fue un matrimonio al que ambos llegaron obligados, sin imaginar que acabarían convirtiéndose en el amor de sus vidas.

La segunda fue la celebración del camino que habían recorrido juntos después de superar innumerables obstáculos. Y ahora, años después, han vuelto a darse el "sí, quiero" en la mansión Korhan, rodeados de toda su familia.

La ceremonia ha estado cargada de emoción desde el primer minuto. Ferit no ha podido ocultar la felicidad que sentía al mirar a Seyran y, antes de convertirse de nuevo en marido y mujer, le ha recordado el verdadero motivo por el que querían volver a casarse: "Ya no hay ningún obstáculo para que tengamos un hijo. Delante de todos, nos casamos por última vez".

Tras pronunciar el esperado "sí, quiero", la alegría se ha apoderado de la mansión. Entre aplausos, abrazos y sonrisas, los invitados han celebrado el nuevo comienzo de la pareja, que por fin ha podido sellar su historia de amor sin miedos ni amenazas.

Como manda la tradición, Seyran también ha lanzado el ramo de novia. Para sorpresa de todos, ha terminado en las manos de Ifakat. Cuando Esme le ha dicho que podía regalárselo a su sobrina, la respuesta de Ifakat ha sorprendido a todos: "Puede que yo lo necesite".

Sin embargo, el momento más emotivo ha llegado al terminar la ceremonia. Mirando a Ferit, Seyran ha compartido su felicidad: "Ya estamos un paso más cerca de nuestro hijo".

Después de tantas despedidas, reencuentros, pérdidas y obstáculos, Ferit y Seyran han demostrado que siempre estuvieron destinados a encontrarse. Esta tercera boda no solo ha sellado su historia de amor, sino que también ha marcado el inicio del sueño de formar su familia.

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