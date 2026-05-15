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Gala 5 | Actuación

¡Desgarradora! Cristina Castaño emociona con ‘El amor’ de Rigoberta Bandini

La actriz ha recreado la emocionante actuación que la cantante catalana protagonizó en los Premios Goya en 2025.

Cristina Castaño emociona con ‘El amor’ de Rigoberta Bandini

¡Desgarradora! Cristina Castaño emociona con ‘El amor’ de Rigoberta Bandini

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Patri Bea
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Cristina Castaño está demostrando ser una gran imitadora en las primeras galas que se han emitido de esta decimotercera edición de Tu cara me suena. En todas ha cosechado buenas notas: desde Mina en el primer programa, hasta Mike Oldfield en el último.

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Para esta quinta gala, el pulsador ha querido darle a Cristina Castaño a una artista catalana que ha revolucionado la industria musical de nuestro país en los últimos años: Rigoberta Bandini.

Cristina ha optado por recrear la mágica actuación de la catalana en los Premios Goya 2025, en la que versionó el tema ‘El amor’ de Massiel. Sin duda, la elección ha sido del todo acertada porque la concursante nos ha cautivado desde la primera estrofa.

Magnética, emocional y desgarradora. Así hemos sentido a Cristina Castaño en una actuación que ha dejado a todo el público con la boca abierta. ¿Será esta su noche? ¡Revive su imitación completa en el vídeo de arriba!

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