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Gala 5 | Actuación

Sole Giménez se mete en la piel de Blondie y hace vibrar con ‘Maria’

La cantante imita la voz de Debie Harry y nos hace viajar a finales de la década de los noventa con esta conocida canción.

Sole Giménez interpreta ‘Maria’ de Blondie en Tu cara me suena

Sole Giménez se mete en la piel de Blondie y hace vibrar con ‘Maria’

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Patri Bea
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Sole Giménez ha podido poner a prueba su talento como imitadora enfrentándose a retos muy diferentes entre sí. De ganar la tercera gala como Édith Piaf, pasó a meterse en la piel de, nada más ni nada menos, que Tino Casal.

Sole Giménez recrea el universo de Tino Casal en Tu cara me suena con 'Embrujada'

Para esta quinta gala, el pulsador ha querido ver a Sole Giménez enfrentándose al reto de imitar a la vocalista de una banda estadounidense de pop-rock que revolucionó la música en los setenta: Debbie Harry de Blondie.

Sole Giménez ha entrado muy segura a plató para interpretar ‘Maria’, un tema que a todo el público le sonaba y que han tarareado con ella durante toda la actuación. ¡Si es que no hay reto que se le resista!

Sole ha conseguido captar la esencia tan característica del grupo y Àngel Llàcer no ha parado de observarla con una sonrisa desde la mesa del jurado. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

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