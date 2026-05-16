Sole Giménez se mete en la piel de Blondie y hace vibrar con ‘Maria’

Sole Giménez ha podido poner a prueba su talento como imitadora enfrentándose a retos muy diferentes entre sí. De ganar la tercera gala como Édith Piaf, pasó a meterse en la piel de, nada más ni nada menos, que Tino Casal.

Para esta quinta gala, el pulsador ha querido ver a Sole Giménez enfrentándose al reto de imitar a la vocalista de una banda estadounidense de pop-rock que revolucionó la música en los setenta: Debbie Harry de Blondie.

Sole Giménez ha entrado muy segura a plató para interpretar ‘Maria’, un tema que a todo el público le sonaba y que han tarareado con ella durante toda la actuación. ¡Si es que no hay reto que se le resista!

Sole ha conseguido captar la esencia tan característica del grupo y Àngel Llàcer no ha parado de observarla con una sonrisa desde la mesa del jurado. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

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