Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez reaparecen por primera vez como marido y mujer junto a sus hijos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han protagonizado su primera aparición pública desde que se convirtieron oficialmente en marido y mujer. La pareja ha retomado su rutina en Riad después de unas semanas de vacaciones y lo ha hecho en familia, disfrutando desde el palco VIP del estadio Al-Awwal Park del encuentro entre el Al-Nassr y el Al-Fateh.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo con sus hijos durante un partido del Al-Nassr | Reuters

El futbolista y la empresaria se dieron el Sí, quiero el pasado 11 de agosto en una íntima ceremonia celebrada en Cascais, en Portugal, rodeados únicamente por su familia y amigos más cercanos. Tras este enlace, que vivieron con máxima discreción, ambos han regresado a Arabia Saudí, donde tienen fijada su residencia desde que Cristiano fichó por el Al-Nassr en 2023.

Precisamente ha sido durante un partido del equipo del delantero donde se han dejado ver por primera vez juntos como marido y mujer. Lejos de grandes celebraciones o eventos públicos, Cristiano y Georgina han escogido un plan de lo más familiar para su reaparición, compartiendo la jornada con sus hijos y disfrutando del fútbol desde uno de los lugares más privilegiados del estadio.

Cristiano Ronaldo con sus hijos durante un partido del Al-Nassr | Reuters

Las imágenes dejan patente la gran complicidad que existe entre ellos. Además, la pareja se mostró muy cariñosa con sus hijos, quienes animaron al equipo saudí luciendo orgullosos la camiseta amarilla del Al-Nassr con el nombre y el número de su padre.

Una primera estampa como matrimonio que refleja la unión y la normalidad con la que Cristiano y Georgina afrontan esta nueva etapa de su relación. Después de casi diez años juntos y tras formalizar finalmente su amor en una ceremonia íntima, ambos continúan construyendo su proyecto de vida en familia, demostrando una vez más que sus hijos son una parte fundamental de su día a día.