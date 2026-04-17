¡No te lo pierdas!
Segunda gala de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto
Los nueve concursantes no piensan bajar el nivel de la primera gala y prometen sorprendernos con nuevas imitaciones.
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado ya demostraron en la primera gala de la edición que vienen dispuestos a darlo todo y esta noche no piensan bajar el nivel.
El jurado piensa mirarlos con lupa, pero también espera que se dejen llevar por completo y levanten al público de sus asientos. ¡Esta noche podrán pegarse unos buenos bailes con varias de las actuaciones!
Nueva Línea, Alex Warren, Tom Jones o Thalía serán algunos de los artistas imitados en esta gala. ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3! ¡No te la pierdas que pasamos lista!
Las imitaciones que veremos esta noche
Si te gustaron las imitaciones de la primera gala de Tu cara me suena... ¡prepárate con las que veremos esta noche!
Tom Jones, Amaia y Alizzz, Alaska, Jeanette, Nueva Línea, Hombres G, Chappell Roan, Thalía y Alex Warren serán los artistas imitados esta noche. ¿Qué concursante se llevará la victoria?
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