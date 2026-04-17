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Segunda gala de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

Los nueve concursantes no piensan bajar el nivel de la primera gala y prometen sorprendernos con nuevas imitaciones.

Florentino Fernández y Lolita Flores en Tu cara me suena

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado ya demostraron en la primera gala de la edición que vienen dispuestos a darlo todo y esta noche no piensan bajar el nivel.

El jurado piensa mirarlos con lupa, pero también espera que se dejen llevar por completo y levanten al público de sus asientos. ¡Esta noche podrán pegarse unos buenos bailes con varias de las actuaciones!

Nueva Línea, Alex Warren, Tom Jones o Thalía serán algunos de los artistas imitados en esta gala. ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3! ¡No te la pierdas que pasamos lista!

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Las imitaciones que veremos esta noche

Si te gustaron las imitaciones de la primera gala de Tu cara me suena... ¡prepárate con las que veremos esta noche!

Tom Jones, Amaia y Alizzz, Alaska, Jeanette, Nueva Línea, Hombres G, Chappell Roan, Thalía y Alex Warren serán los artistas imitados esta noche. ¿Qué concursante se llevará la victoria?

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