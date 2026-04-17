Segunda gala de Tu cara me suena 13: sigue la gala en directo minuto a minuto

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado ya demostraron en la primera gala de la edición que vienen dispuestos a darlo todo y esta noche no piensan bajar el nivel.

El jurado piensa mirarlos con lupa, pero también espera que se dejen llevar por completo y levanten al público de sus asientos. ¡Esta noche podrán pegarse unos buenos bailes con varias de las actuaciones!

Nueva Línea, Alex Warren, Tom Jones o Thalía serán algunos de los artistas imitados en esta gala. ¡Te esperamos a partir de las 22:00h en Antena 3! ¡No te la pierdas que pasamos lista!