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Gala 2 | Actuación

¡De vuelta a ‘La bola de cristal’! Aníbal Gómez viaja a los 80 como Alaska

El cómico ha interpretado en plató algunos de los temas más conocidos de la cantante en la década de los ochenta.

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¡De vuelta a ‘La bola de cristal’! Aníbal Gómez viaja a los 80 como Alaska

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Patri Bea
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La primera imitación de Aníbal Gómez como concursante oficial de Tu cara me suena será muy difícil de olvidar. Su particular peluca de Chiquetete se robó el protagonismo y, a pesar de tratar de imitar la voz del artista, pudimos disfrutar de ese humor que tanto lo caracteriza.

La peluca de Aníbal Gómez se roba el protagonismo en su imitación de Chiquetete

El pulsador ha querido que Aníbal Gómez imite a una de las artistas con las que ha crecido en esta segunda gala de Tu cara me suena y para ello ha viajado hasta la década de los ochenta.

Aníbal ha aparecido en plató convertido en la Alaska de la época de ‘La bola de cristal’ para regalarnos un número lleno de teatralidad y energía que nos ha mantenido pegados a la pantalla.

El cómico se ha metido de lleno en el papel y hasta se ha puesto a preparar un conjuro en mitad de la actuación. ¡Revive cómo ha sido su imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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