¡Mágico! J Kbello brilla como Alex Warren y su ‘Ordinary’

J Kbello fue el encargado de abrir por todo lo alto la decimotercera edición de Tu cara me suena con una espectacular imitación de Daddy Yanke. En ella demostró que viene dispuesto a darlo todo.

Para esta segunda gala, el pulsador no ha querido que J Kbello se mueva mucho sobre el escenario y le ha dado a un artista estadounidense que se hizo especialmente conocido a raíz de que sus temas se hicieron virales en redes sociales: Alex Warren.

Acompañado de un coro compuesto por diez personas y de varios músicos, J Kbello se ha concentrado desde el primer acorde de la canción para interpretar con sensibilidad y emoción la canción ‘Ordinary’, que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales.

J Kbello ha brillado y emocionado con este tema y le ha hecho saltar las lágrimas a su compañera María Parrado. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!