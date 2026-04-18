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Gala 2 | Actuación

Pepe Navarro se estrena en Tu cara me suena con ‘Achy breaky heart’ de Billy Ray Cyrus

El mítico presentador de televisión ha visitado el programa en su segunda gala para sorprendernos con una actuación que no ha dejado indiferente a nadie.

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Pepe Navarro se estrena en Tu cara me suena con ‘Achy breaky heart’ de Billy Ray Cyrus

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Patri Bea
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Pepe Navarro ha sido el invitado de la segunda gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena y para su debut en el programa ha querido imitar a un conocido cantante y compositor de música country estadounidense.

El presentador ha aparecido en plató transformado en Billy Ray Cyrus para interpretar su popular tema ‘Achy breaky heart’ y el público no ha podido evitar levantarse de sus asientos para bailar al ritmo de la canción.

El escenario se ha llenado de personas que lo han dado todo con el tema y el jurado también ha recreado los conocidos pasos de baile de la canción. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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