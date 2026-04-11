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Tu cara me suena 13 arrasa como líder absoluto, el mejor estreno de temporada de toda la televisión

Antena 3 lidera el prime time del viernes (17,5%), y Tu cara me suena arrasa en su estreno (20,9%) como líder absoluto y el programa más visto de la televisión.

Tu cara me suena 13 arrasa como líder absoluto, el mejor estreno de toda la temporada de televisión

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Antena 3 consolida su posición como líder del prime time del viernes y se mantiene como la cadena más vista en la franja de mayor consumo, tras anotar un espectacular 17,5% de cuota de pantalla.

En esta franja, Tu cara me suena arrasa en su estreno (20,9%) como líder absoluto y el programa más visto de la televisión. Con Manel Fuentes al frente, la temporada más espectacular del formato firma además el mejor estreno de un programa en la temporada y lidera con claridad la noche. Se sitúa como lo más visto de la noche del viernes, superando los 1,7 millones de espectadores de media y aventajando a sus principales competidores en +8,5 y +14,4, tras arrasar con un gran 20,9% de share medio.

La nueva edición destaca también como la emisión con mayor número de espectadores únicos de toda la televisión, alcanzando los 4,6 millones. Además, su dominio no se queda aquí, pues conquista a todos los públicos superando el 25% en públicos menores de 25 años.

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