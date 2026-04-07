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Un clásico

¿Cuál es tu propuesta favorita? ¡Àngel Llàcer pide ayuda a los concursantes con el lema de este año!

Antes de la primera gala de esta nueva edición, el presidente del jurado ha pedido ideas para decidir cuál será la frase estrella de la temporada.

¿Cuál es tu propuesta favorita? ¡Àngel Llàcer pide ayuda a los concursantes con el lema de este año!

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Los lemas del presidente del jurado ya son un clásico en Tu cara me suena. Cada año, Àngel Llàcer nos sorprende con una frase que nos acompaña toda la temporada como el año pasado fue “Tu cara me suena es una barbaridad intergaláctica”.

De cara al estreno de este viernes y con muchas dudas en su cabeza, Àngel Llàcer ha querido recurrir a los concursantes, y también a los espectadores, para que le propongan algún lema que pueda encajar con el espíritu de este año.

Entre las propuestas de nuestros concursantes hemos tenido de todo: desde conocidos refranes hasta frases que esconden segundos significados. ¡Jesulín hasta ha mencionado una conocida serie que se emitió en Antena 3! ¡Escucha todas sus ideas dándole play al vídeo de arriba!

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¿Cuál es tu propuesta favorita? ¡Àngel Llàcer pide ayuda a los concursantes con el lema de este año!

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