¡Una atmósfera única! Sole Giménez y Roi Méndez sorprenden como Amaia y Alizzz con ‘El encuentro’

Sole Giménez se estrenó en Tu cara me suena metiéndose en la piel de una de las artistas que más veces ha sido imitada en el programa: Shakira. Con el tema ‘Ciega Sordomuda’, Sole logró buenas puntuaciones tanto del público como del jurado.

La cantante ha sido la encargada de inaugurar la casilla de ‘Trae a un amigo’ del pulsador y no ha dudado en llamar a Roi Méndez para recrear el tema que publicaron en conjunto en su día Amaia y Alizzz.

Interpretando ‘El encuentro’, Sole Giménez y Roi Méndez han creado un ambiente único en plató, tratando de captar la esencia y la personalidad que tanto caracteriza a los dos artistas.

Sole y Roi han conseguido trasladarnos a un momento de paz y desconexión y el jurado y el público no han podido quitar la vista de su actuación. ¡Vuelve a disfrutarla al completo en el vídeo de arriba!