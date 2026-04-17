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Gala 2 | Actuación

¡Una atmósfera única! Sole Giménez y Roi Méndez sorprenden como Amaia y Alizzz con ‘El encuentro’

La concursante ha querido actuar acompañada del cantante gallego y juntos nos han regalado una actuación con un clima muy especial.

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¡Una atmósfera única! Sole Giménez y Roi Méndez sorprenden como Amaia y Alizzz con ‘El encuentro’

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Patri Bea
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Sole Giménez se estrenó en Tu cara me suena metiéndose en la piel de una de las artistas que más veces ha sido imitada en el programa: Shakira. Con el tema ‘Ciega Sordomuda’, Sole logró buenas puntuaciones tanto del público como del jurado.

La cantante ha sido la encargada de inaugurar la casilla de ‘Trae a un amigo’ del pulsador y no ha dudado en llamar a Roi Méndez para recrear el tema que publicaron en conjunto en su día Amaia y Alizzz.

Interpretando ‘El encuentro’, Sole Giménez y Roi Méndez han creado un ambiente único en plató, tratando de captar la esencia y la personalidad que tanto caracteriza a los dos artistas.

Sole y Roi han conseguido trasladarnos a un momento de paz y desconexión y el jurado y el público no han podido quitar la vista de su actuación. ¡Vuelve a disfrutarla al completo en el vídeo de arriba!

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