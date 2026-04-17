“¡Vamos Canarias!”: Leonor Lavado monta una fiesta en plató con ‘Un beso’ de Nueva Línea

Leonor Lavado nos regaló una actuación única y llena de humor en su debut en la decimotercera edición de Tu cara me suena metiéndose en la piel de Raffaella Carrà con la canción ‘Lucas’.

El reto al que Leonor ha tenido que enfrentarse en la segunda gala del formato ha sido meterse en la piel de una de las orquetas del momento que se ha hecho muy viral en redes sociales: Nueva Línea.

Con una energía arrolladora, Leonor Lavado ha entrado al escenario saludando a las ocho Islas Canarias y aportando ese humor que tanto la caracteriza para interpretar el tema ‘Un beso’. ¡Ha puesto a bailar al público desde el primer momento!

Los asistentes a plató se han animado a darse un beso durante la canción haciendo honor a su título y a su letra y Leonor Lavado no ha parado quieta durante dos minutos y medio. ¡Revive su divertida actuación dándole al play al vídeo de arriba!