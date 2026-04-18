J Kbello gana la segunda gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Alex Warren

J Kbello nos ha emocionado en esta segunda gala de Tu cara me suenacon su imitación de Alex Warren. Con el tema ‘Ordinary’ y acompañado de un coro formado por diez personas ha creado magia.

Ni el público ni el jurado han tenido dudas: J Kbello se ha llevado todos los 12 posibles de la gala. María Parrado y Paula Koops han quedado empatadas a 20 puntos en segunda posición, muy cerca de Cristina Castaño con 18.

J Kbello se ha mostrado emocionado al poder entregar los 3.000 euros del premio a la Asociación AntiBulling de Sanlúcar de Barrameda después de contarnos una breve historia personal. ¡Escúchala al completo dándole play al vídeo de arriba!