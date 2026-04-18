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Gala 2 | Actuación

J Kbello gana la segunda gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Alex Warren

El cantante se ha llevado la máxima puntuación del jurado y del público y ha podido donar 3.000 euros a la Asociación ABSA.

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J Kbello gana la segunda gala de Tu cara me suena gracias a su imitación de Alex Warren

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Patri Bea
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J Kbello nos ha emocionado en esta segunda gala de Tu cara me suenacon su imitación de Alex Warren. Con el tema ‘Ordinary’ y acompañado de un coro formado por diez personas ha creado magia.

Ni el público ni el jurado han tenido dudas: J Kbello se ha llevado todos los 12 posibles de la gala. María Parrado y Paula Koops han quedado empatadas a 20 puntos en segunda posición, muy cerca de Cristina Castaño con 18.

J Kbello se ha mostrado emocionado al poder entregar los 3.000 euros del premio a la Asociación AntiBulling de Sanlúcar de Barrameda después de contarnos una breve historia personal. ¡Escúchala al completo dándole play al vídeo de arriba!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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