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"Todavía no me lo creo": así se siente María Parrado tras haber ganado la primera gala de Tu cara me suena

Tras haberse llevado el primer triunfo de la edición, la andaluza nos ha confesado si siente o no presión por liderar la clasificación.

"Todavía no me lo creo": así se siente María Parrado tras haber ganado la primera gala de Tu cara me suena

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María Parrado se llevó la primera victoria de la edición gracias a su espectacular imitación de Ana Mena con 'Carita Triste'. La cantante se llevó la máxima puntuación del jurado y del público y ahora es líder de la clasificación.

"Todavía no me lo creo", nos ha confesado María después de asimilar que la edición ha comenzado y de que ella lo ha hecho por todo lo alto. ¡Le tenía miedo al baile y menudo show nos regaló!

"Mi objetivo principal era disfrutarlo, pasármelo bien y me olvidé de que estábamos en un plató y de qué después había votaciones", ha querido recalcar la cantante, muy satisfecha por cómo salió todo.

María Parrado no siente presión por comenzar siendo la primera líder de la clasificación. Quiere centrarse en seguir disfrutando y sorprendiendo a la audiencia semana a semana. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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