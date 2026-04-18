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Gala 2 | Actuación

¡Puro show! Cristina Castaño lo da todo como Chappell Roan con ‘Pink Pony Club’

La actriz ha recreado una espectacular coreografía en plató que ha hecho levantar a todo el público de sus asientos.

¡Puro show! Cristina Castaño lo da todo como Chappell Roan con ‘Pink Pony Club’

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Patri Bea
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Cristina Castaño nos dejó sin palabras en la primera gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena con su hipnótica imitación de Mina. Ella sola llenó el escenario con su voz y obtuvo muy buena puntuación por parte del público y del jurado.

Para esta segunda gala, el pulsador ha querido que Cristina se mueva más que la semana pasada sobre el escenario y por eso le ha dado a Chappel Roan, una artista con una estética fuertemente influenciada por las Drag Queens y la industria del circo.

Cristina ha comenzado su actuación subida a un poni gigante para interpretar el tema ‘Pink Pony Club’ y se ha bajado de él en la segunda parte de la actuación para sorprendernos con una espectacular coreografía.

Con esta imitación, Cristina ha vuelto a demostrar que es una artista completa que viene dispuesta a regalarnos grandes números en esta edición de Tu cara me suena. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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