La décima gala de Tu cara me suena nos pone los pelos de punta y vuelve a coronar a J Kbello como campeón

La edición está a punto de entrar en su recta final y los concursantes no quieren desaprovechar ni una sola ocasión para conectar con el público y regalarnos grandes actuaciones y eso se ha notado en esta décima gala.

J Kbello ha vuelto a coronarse como ganador y ha conseguido su cuarta victoria de la edición gracias a su imitación de Aerosmith. El gaditano ha puesto al público y al jurado en pie tras su actuación y ambos le han otorgado la máxima puntuación.

Aníbal Gómez cumplió un sueño al imitar a uno de sus grupos favoritos y nos sorprendió con un Depeche Mode lleno de energía y Leonor Lavado se trajo a Nacho García al programa para hacernos perrear convertidos en Bad Gyal y Juanka.

Pero el que más nos hizo bailar en esta décima gala fue Jesulín de Ubrique. El gaditano se movió como nunca sobre el escenario de Tu cara me suena y revolucionó el plató con el ‘Follow the leader’ de S.B.S. ¡Tardaremos mucho tiempo en olvidar esa actuación!

María Parrado se metió en la piel de una jovencísima Isabel Pantoja para interpretar ‘Un rojo, rojo clavel’ y obtuvo su primer cuatro de la edición. A pesar de haber recreado los gestos y giros de la tonadillera, Lolita consideró que los nervios le jugaron una mala pasada.

Paula Koops nos trasladó a ese ya famoso ‘6 de febrero’ de Aitana con una actuación llena de fuego y Sole Giménez volvió a actuar muy bien acompañada sobre el escenario de Tu cara me suena al interpretar ‘Can’t get you out of my head’ de Kylie Minogue.

Cristina Castaño brilló subida a una luna convertida en Florence and the machine y Mikel Herzog Jr. volvió a Tu cara me suena para acompañar a Martín Savi en su imitación de David Bisbal y Luis Fonsi. ¡Menudo dueto se marcaron!

Además, Naiara fue la invitada de la noche y dejó al público y al jurado sin palabras con su imitación de Rocío Jurado. ¡Menos mal que no entraba en las votaciones! ¿Con qué nos sorprenderán los concursantes la semana que viene? ¡Te esperamos!

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