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Gala 10 | Crónica

La décima gala de Tu cara me suena nos pone los pelos de punta y vuelve a coronar a J Kbello como campeón

Mientras el gaditano conseguía su cuarta victoria de la edición, sus compañeros nos han regalado actuaciones que no han pasado desapercibidas entre el público de Tu cara me suena.

La décima gala de Tu cara me suena nos pone los pelos de punta y vuelve a coronar a J Kbello como campeón

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Patri Bea
Patri Bea
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La edición está a punto de entrar en su recta final y los concursantes no quieren desaprovechar ni una sola ocasión para conectar con el público y regalarnos grandes actuaciones y eso se ha notado en esta décima gala.

J Kbello ha vuelto a coronarse como ganador y ha conseguido su cuarta victoria de la edición gracias a su imitación de Aerosmith. El gaditano ha puesto al público y al jurado en pie tras su actuación y ambos le han otorgado la máxima puntuación.

¡Histórico! J Kbello incendia el plató de Tu cara me suena como Aerosmith

Aníbal Gómez cumplió un sueño al imitar a uno de sus grupos favoritos y nos sorprendió con un Depeche Mode lleno de energía y Leonor Lavado se trajo a Nacho García al programa para hacernos perrear convertidos en Bad Gyal y Juanka.

Pero el que más nos hizo bailar en esta décima gala fue Jesulín de Ubrique. El gaditano se movió como nunca sobre el escenario de Tu cara me suena y revolucionó el plató con el ‘Follow the leader’ de S.B.S. ¡Tardaremos mucho tiempo en olvidar esa actuación!

¡Revolución en Tu cara me suena! Jesulín de Ubrique pone a bailar a todo el plató con ‘Follow the leader’ con S.B.S.

María Parrado se metió en la piel de una jovencísima Isabel Pantoja para interpretar ‘Un rojo, rojo clavel’ y obtuvo su primer cuatro de la edición. A pesar de haber recreado los gestos y giros de la tonadillera, Lolita consideró que los nervios le jugaron una mala pasada.

Paula Koops nos trasladó a ese ya famoso ‘6 de febrero’ de Aitana con una actuación llena de fuego y Sole Giménez volvió a actuar muy bien acompañada sobre el escenario de Tu cara me suena al interpretar ‘Can’t get you out of my head’ de Kylie Minogue.

Cristina Castaño brilló subida a una luna convertida en Florence and the machine y Mikel Herzog Jr. volvió a Tu cara me suena para acompañar a Martín Savi en su imitación de David Bisbal y Luis Fonsi. ¡Menudo dueto se marcaron!

¡Menuda dupla! Martín Savi y Mikel Herzog Jr. nos erizan la piel como Luis Fonsi y David Bisbal

Además, Naiara fue la invitada de la noche y dejó al público y al jurado sin palabras con su imitación de Rocío Jurado. ¡Menos mal que no entraba en las votaciones! ¿Con qué nos sorprenderán los concursantes la semana que viene? ¡Te esperamos!

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¡Revolución en Tu cara me suena! Jesulín de Ubrique pone a bailar a todo el plató con ‘Follow the leader’ con S.B.S.

¡Revolución en Tu cara me suena! Jesulín de Ubrique pone a bailar a todo el plató con ‘Follow the leader’ con S.B.S.

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Programas

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J Kbello vuelve a ganar la gala como Aerosmith y cede su premio a Leonor Lavado

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Cristina Castaño ilumina el plató con su luna: Sigue en directo la décima gala de Tu cara me suena

¡Qué barbaridad! Naiara pone en pie al jurado de Tu cara me suena como Rocío Jurado
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Paula Koops nos transporta al ‘6 de febrero’ convertida en Aitana
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La madrileña ha interpretado una de las canciones más escuchadas de la artista catalana sobre el escenario de Tu cara me suena.

¡Menuda dupla! Martín Savi y Mikel Herzog Jr. nos erizan la piel como Luis Fonsi y David Bisbal
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El tercer clasificado de la edición pasada ha vuelto a Tu cara me suena para acompañar al argentino en una actuación llena de magia.

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Aníbal Gómez derrocha seguridad como Depeche Mode en Tu cara me suena

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Arte y elegancia: María Parrado imita a una jovencísima Isabel Pantoja con ‘Un rojo, rojo clavel’

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