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Gala 10 | Actuación

¡Qué barbaridad! Naiara pone en pie al jurado de Tu cara me suena como Rocío Jurado

La zaragozana ha conseguido que Lolita, Flo, Chenoa y Àngel Llàcer se levanten tras una actuación vibrante y magnética en una noche mágica en Tu cara me suena.

¡Qué barbaridad! Naiara pone en pie al jurado de Tu cara me suena como Rocío Jurado

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Patri Bea
Patri Bea
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Naiara ha sido la invitada de la décima gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena y ha querido sorprender al público y al jurado metiéndose en la piel de la más grande. La zaragozana se ha convertido en Rocío Jurado.

Con el tema ‘Déjala correr’, Naiara ha puesto los pelos de punta a todos los asistentes a plató y se ha marcado una actuación digna de cualquier concursante que lucha por el triunfo de una gala. ¡El jurado no ha podido evitar ponerse en pie!

Sin duda, Naiara ha sido una de las invitadas que más ha conseguido impresionar al jurado en su visita al programa este año y su elección ha sido del todo acertada. ¿Os gustaría verla como concursante el año que viene? ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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