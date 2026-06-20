Paula Koops nos transporta al ‘6 de febrero’ convertida en Aitana

Paula Koops vivió una noche mágica en la pasada gala de Tu cara me suena. Por una parte, pudo imitar a Olivia Rodrigo, una de sus cantantes favoritas, y por otro, vio cómo su compañera Leonor la imitaba y ambas nos regalaron momentos tan tiernos como desternillantes.

El pulsador ha vuelto a querer que Paula Koops se meta en la piel de una artista que escucha habitualmente y que ha roto récords en la industria musical nacional e internacional en los últimos años: ¡Aitana! La madrileña sentía ilusión y responsabilidad a partes iguales.

Transformada en la artista catalana, Paula Koops ha aparecido en plató muy concentrada para interpretar ‘6 de febrero’ con la energía y la garra requerida. La madrileña ha conseguido que el público tararee y baile el tema con ella.

Con un cierre lleno de fuego y sentimiento, Paula Koops ha firmado un cierre de actuación a la altura de la décima gala de esta decimotercera edición. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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