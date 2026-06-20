J Kbello vuelve a ganar la gala como Aerosmith y cede su premio a Leonor Lavado

J Kbello ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas de la noche con su brillante imitación de Aerosmith en la décima gala. El público y el jurado se han puesto de acuerdo y lo han convertido en ganador tras otorgarle la máxima puntuación.

El gaditano se ha mostrado muy emocionado y agradecido tras encadenar su segunda victoria consecutiva y la cuarta en lo que va de edición, pero ha querido cederle a su compañera Leonor Lavado la posibilidad de entregarle los 3.000 euros a su ONG:

La cómica ha intentado contener las lágrimas ante el bonito gesto de su compañero y, muy emocionada, le ha entregado el dinero a la Asociación Disgenil. ¡Revive este momentazo de la décima gala al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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