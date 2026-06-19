Arte y elegancia: María Parrado imita a una jovencísima Isabel Pantoja con ‘Un rojo, rojo clavel’

Todavía seguimos en shock con la Super Bowl que nos regaló María Parrado la semana pasada en compañía de Merche. La exconcursante de Tu cara me suena volvió a casa y apoyó a la gaditana en su actuación.

Para esta décima gala, el pulsador ha querido que María Parrado vuelva a imitar a una artista de su tierra, aunque de un género completamente distinto al de la semana pasada. La andaluza debía meterse en la piel de Isabel Pantoja.

María Parrado ha optado por un clásico de los inicios de la tonadillera y ha pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena para conquistar al público y al jurado con ‘Un rojo, rojo clavel’.

La concursante ha conseguido trasladarnos al universo Pantoja recreando los giros tan característicos de la artista imitada. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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