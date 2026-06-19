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Gala 10 | Actuación

¿Quién dijo ‘Blin Blin’? Leonor Lavado y Nacho García llenan el plató de brillo como Bad Gyal y Juanka

La cómica ha actuado acompañada del copresentador de ‘Cuerpos Especiales’ y nos han regalado una actuación única en Tu cara me suena.

¿Quién dijo ‘Blin Blin’? Leonor Lavado y Nacho García llenan el plató de brillo como Bad Gyal y Juanka

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Patri Bea
Patri Bea
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Leonor Lavado nos regaló un momento único la semana pasada al imitar a su compañera Paula Koops con la canción B.O.B.O. y mantenerse en el papel durante toda la gala. ¡Cómo nos hicieron reír las dos juntas!

Para esta décima gala, el pulsador ha querido que Leonor Lavado actúe por fin acompañada de alguien ajeno al cuerpo de baile y la cómica no ha dudado en traerse a un buen amigo suyo: Nacho García.

Los dos cómicos nos han trasladado al universo urbano al meterse en la piel de Bad Gyal y Juanka con un tema que se ha bailado mucho en las discotecas en los últimos años: ‘Blin Blin’.

Leonor Lavado y Nacho García se han compenetrado a la perfección sobre el escenario de Tu cara me suena y han sabido aportar a la actuación la picardía requerida. ¡Revive la imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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