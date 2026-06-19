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Gala 10 | Actuación

Aníbal Gómez derrocha seguridad como Depeche Mode en Tu cara me suena

El cómico ha imitado a un grupo que ha escuchado mucho y nos ha sorprendido con un cambio de vestuario y actitud durante la actuación esta noche en Tu cara me suena.

Aníbal Gómez derrocha seguridad como Depeche Mode en Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Aunque no recibiese grandes notas en la pasada gala, Jesulín de Ubrique alabó la imitación que Aníbal Gómez había hecho suya y el cómico nos regaló un momento único al poder disfrutar de una versión actual del videoclip de ‘Toda’.

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Aníbal Gómez se llevó una alegría enorme cuando el pulsador le dio al final de la pasada gala a uno de sus grupos favoritos: Depeche Mode. ¡Eso supuso ilusión y responsabilidad a partes iguales!

Convertido en un auténtico rey, Aníbal Gómez ha pisado el escenario de Tu cara me suena muy concentrado para conquistarnos con el tema “Enjoy the silence”. ¡Era imposible quitarle la vista de encima!

En mitad de la actuación, el cómico se ha subido a la mesa del jurado y nos ha sorprendido con un cambio de look y actitud brutal. ¡Revive su imitación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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