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Gala 10 | Actuación

¡Así se abre una gala! Sole Giménez con una sensual Kylie Minogue en Tu cara me suena

La cantante ha podido volver a actuar sobre el escenario de Tu cara me suena acompañada del cuerpo de baile y se ha marcado un inicio de gala espectacular.

¡Así se abre una gala! Sole Giménez con una sensual Kylie Minogue en Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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Sole Giménez cumplió su sueño de actuar rodeada de bailarines en la pasada gala de Tu cara me suena. Lo dio todo con ‘Mi Tierra’ de Gloria Estefan y llevó una alegría al descubrir que el público le había dado un 10.

Sole Giménez disfruta sobre el escenario como Gloria Estefan rodeada de bailarines

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El pulsador ha querido seguir compensándola por todas las semanas que actuó en solitario sobre el escenario de Tu cara me suena en esta edición y ha querido que para esta décima gala se meta, ni más ni menos, que en la piel de Kylie Minogue.

Sole Giménez ha sido la encargada de abrir la gala por todo lo alto y ha conseguido levantar e hipnotizar al público con una sensual interpretación del tema ‘Can’t get you out of my head’.

La cantante se lo ha pasado en grande bailando y disfrutando la canción sobre el escenario y ha marcado el nivel de una gala que promete mucho. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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