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Gala 10 | Actuación

Magnética: Cristina Castaño brilla sobre la luna como Florence and the Machine

La actriz ha vuelto a sorprendernos interpretando sobre el escenario de Tu cara me suena el tema ‘You’ve got the love’.

Magnética: Cristina Castaño brilla sobre la luna como Florence and the Machine

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Patri Bea
Patri Bea
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Cristina Castaño no tiene techo en Tu cara me suena. Un día nos sorprende actuando con su mascota, otro nos pone los pelos de punta con imitaciones desgarradoras y otros protagoniza duetos espectaculares como el de la semana pasada con Zapata Tenor como Eurythmics y Luciano Pavarotti.

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Para esta décima gala, el pulsador ha querido poner de nuevo a prueba a Cristina Castaño dándole uno de los retos vocales más exigentes de la edición hasta la fecha. La actriz gallega debía recrear sobre el escenario de Tu cara me suena a Florence and the machine.

Subida a una enorme luna colocada en mitad del plató, Cristina Castaño ha interpretado el tema ‘You’ve got the love’ con la energía y sentimiento requerido. Ha estado magnética desde el primer momento y era imposible apartar la mirada de su actuación.

Cristina Castaño ha cerrado la canción por todo lo alto y ha vuelto a demostrar que ha nacido para estar sobre un escenario. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa en la décima gala dándole al play al vídeo de arriba!

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