Magnética: Cristina Castaño brilla sobre la luna como Florence and the Machine

Cristina Castaño no tiene techo en Tu cara me suena. Un día nos sorprende actuando con su mascota, otro nos pone los pelos de punta con imitaciones desgarradoras y otros protagoniza duetos espectaculares como el de la semana pasada con Zapata Tenor como Eurythmics y Luciano Pavarotti.

Para esta décima gala, el pulsador ha querido poner de nuevo a prueba a Cristina Castaño dándole uno de los retos vocales más exigentes de la edición hasta la fecha. La actriz gallega debía recrear sobre el escenario de Tu cara me suena a Florence and the machine.

Subida a una enorme luna colocada en mitad del plató, Cristina Castaño ha interpretado el tema ‘You’ve got the love’ con la energía y sentimiento requerido. Ha estado magnética desde el primer momento y era imposible apartar la mirada de su actuación.

Cristina Castaño ha cerrado la canción por todo lo alto y ha vuelto a demostrar que ha nacido para estar sobre un escenario. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa en la décima gala dándole al play al vídeo de arriba!

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