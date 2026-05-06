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Mask Singer, en directo: última gala del primer grupo antes de la gran Semifinal

Momia, Loro, Labios, Chihuahua, Troglodita y Mofeta se suben al escenario por última vez antes de la Semifinal con Susi Caramelo como investigadora invitada.

Mask Singer, en directo: última gala del primer grupo antes de la gran Semifinal

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El espectáculo en Antena 3 no se detiene y la tensión se corta con un cuchillo. Arturo Valls vuelve a abrir las puertas del plató más misterioso de la televisión para recibir a los protagonistas de la noche.

Tras cruzar el ecuador de la temporada, Susi Caramelo se une a los investigadores como detective invitada. Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo, Juan y Medio y Ana Milán, que estrenó su casillero tras desenmascarar a la Planta carnívora, tienen la difícil misión de hilar todas las pistas antes de mezclar los grupos en la gran Semifinal.

Hoy descubriremos el desenlace para dos de las máscaras, que tendrán que revelar su rostro frente a toda la audiencia. Troglodita, Mofeta, Momia, Loro y Chihuahua vuelven a intentarlo todo sobre el escenario para conservar su anonimato. ¡Quédate con nosotros para vivir este trepidante minuto a minuto!

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