Minuto a minuto
Mask Singer, en directo: última gala del primer grupo antes de la gran Semifinal
Momia, Loro, Labios, Chihuahua, Troglodita y Mofeta se suben al escenario por última vez antes de la Semifinal con Susi Caramelo como investigadora invitada.
Publicidad
El espectáculo en Antena 3 no se detiene y la tensión se corta con un cuchillo. Arturo Valls vuelve a abrir las puertas del plató más misterioso de la televisión para recibir a los protagonistas de la noche.
Tras cruzar el ecuador de la temporada, Susi Caramelo se une a los investigadores como detective invitada. Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo, Juan y Medio y Ana Milán, que estrenó su casillero tras desenmascarar a la Planta carnívora, tienen la difícil misión de hilar todas las pistas antes de mezclar los grupos en la gran Semifinal.
Hoy descubriremos el desenlace para dos de las máscaras, que tendrán que revelar su rostro frente a toda la audiencia. Troglodita, Mofeta, Momia, Loro y Chihuahua vuelven a intentarlo todo sobre el escenario para conservar su anonimato. ¡Quédate con nosotros para vivir este trepidante minuto a minuto!
Salva Reina puso el toque de humor como Caracol
El actor malagueño nos engañó a todos con su tremenda agilidad y su ritmo bajo la pesada concha de Caracol. Su marcha demostró que en este programa el talento y el despiste van siempre de la mano.
El fenómeno de Martina Navratilova: Fregona era una leyenda del tenis
El programa nos dejó sin palabras al descubrir a una de las mejores deportistas de todos los tiempos bajo los flecos de Fregona. Su participación ha marcado un hito de talla internacional muy difícil de superar.
¡Día decisivo! Última batalla del primer grupo antes de cruzar los grupos en la Semifinal
Arturo Valls abre las puertas del plató para una noche que marcará un antes y un después en el programa. Esta es la última vez que los participantes del primer grupo compiten antes de enfrentarse cara a cara con los concursantes del segundo grupo en la Semifinal.
Publicidad