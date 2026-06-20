Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, decidida a romper su relación con Andrés

Damián seguirá decidido a vender La Industrial y buscará desesperadamente un comprador. Mientras, Brossard comunicará a Gabriel los nuevos planes de los De la Reina.

Esta noticia no sentará nada bien al director de la perfumería, que se desahogará con Beatriz, a quien prometerá que no dejará que Damián gane esta batalla. ¿Conseguirá frenar de nuevo el deseo de los De la Reina?

Mientras, Paula tratará de integrarse en la colonia, pero solo recibirá el rechazo de Claudia, que seguirá dolida por la marcha de Carmen. Sin embargo, la nueva encargada confesará a Fina que se arrepiente de haberla tratado mal. ¿Podrán hacer las paces?

En otro orden de cosas, Begoña confesará a Luz que sospecha que Gabriel está tratando de seducir a Beatriz. Para protegerla, le hará una propuesta que no le sentará nada bien a la niñera. ¿De qué se tratará?

Finalmente, Valentina se verá incapaz de superar su pasado y decidirá tomar una triste decisión que puede poner fin a su relación con Andrés. ¿Cómo le sentará al hijo de Damián esta noticia?

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