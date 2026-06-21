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Cómo rebajar el alioli

Adiós al mal aliento: el truco definitivo de Joseba Arguiñano para que el alioli no pique ni te estropee la tarde

El chef ha compartido con Leonor Lavado la clave para rebajar el alioli: con este truco no picará ni se te repetirá tanto a lo largo del día.

Joseba Arguiñano y Leonor Lavado

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Julián López
Julián López
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Leonor Lavado ha sido la compañera de Joseba Arguiñano en la cocina para elaborar un delicioso arroz con carne de conejo y alioli, una receta que si sigues paso a paso, coronarás cualquier comida.

arroz con carne de conejo y alioli

Receta de arroz con carne de conejo y alioli, de Joseba Arguiñano

Precisamente, el alioli le da el toque diferencial a este plato, pero es una salsa que puede quedar muy fuerte o, aún peor, que te deje mal aliento, estropeándote la tarde.

Joseba le ha preguntado antes de empezar la receta a Leonor cómo le gusta el alioli, y la humorista ha señalado que “rebajadito”, por lo que el chef ha compartido su truco para aligerar esta salsa.

Con un sencillo paso, Joseba Arguiñano ha señalado la clave para que el alioli no pique ni para que se repita tanto después de comer. ¿Quieres saber el truco? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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