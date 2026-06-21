Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

"¿Tú eres tonto o comes piedras?": Pablo Motos salta ante 'el polémico' Juan del Val

El presentador se ha sentido atacado ante la polémica opinión del colaborador y no ha podido evitar responderle.

"¿Tú eres tonto o comes piedras?": Pablo Motos salta ante 'el polémico' Juan del Val

Publicidad

Cada semana en El Hormiguero termina con la habitual tertulia de actualidad y esta vez, tras la visita de Niña Pastori, no podía ser diferente. Pablo Motos ha dado paso a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val para comentar algunos de los temas más comentados de la semana.

El broche de oro lo suele poner 'el polémico' Juan con algunas de sus opiniones más picantes sobre cuestiones del día a día. En esta ocasión, el colaborador ha cargado contra "el pesado de la fiesta" que toca la guitarra.

Pablo Motos, amante del instrumento, ha cargado contra su compañero diciéndole entre risas: "¿Eres tonto o comes piedras?". El colaborador no solo ha reculado, sino que también ha tenido munición para atizar a los que ponen Jazz en las fiestas. ¡No te pierdas este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Ana Mena y Becky G en La Voz Kids

"No es el final, sino el comienzo": La Voz Kids lleva la emoción al límite en los Asaltos

"La protagonista soy yo": descubre las bromas y confesiones de los concursantes detrás de las cámaras de la décima gala

"La protagonista soy yo": descubre las bromas y confesiones de los concursantes detrás de las cámaras de la décima gala

Melody y Triana

Melody cumple el sueño de Triana y sale al escenario a cantar con ella su canción

"¿Tú eres tonto o comes piedras?": Pablo Motos salta ante 'el polémico' Juan del Val
Desternillante

"¿Tú eres tonto o comes piedras?": Pablo Motos salta ante 'el polémico' Juan del Val

Becky G
Mejores momentos | La Gran Batalla

Becky G no puede contener las lágrimas frente a los talents de La Voz Kids: “Me dejaron sin palabras”

Joseba Arguiñano y Leonor Lavado
Cómo rebajar el alioli

Adiós al mal aliento: el truco definitivo de Joseba Arguiñano para que el alioli no pique ni te estropee la tarde

El chef ha compartido con Leonor Lavado la clave para rebajar el alioli: con este truco no picará ni se te repetirá tanto a lo largo del día.

Sole Presuntos Implicados
REPASAMOS

La polémica de Presuntos Implicados: el papel de Sole Giménez y la reacción del grupo

Desde que Lydia Fernández rompió su silencio y decidió contar su verdad sobre su etapa en Presuntos Implicados, la polémica ha estallado. Sus declaraciones sobre unos supuestos abusos han desatado una oleada de reacciones, rumores y titulares. Entre quienes han respondido a sus palabras se encuentran Sole Giménez, antigua vocalista del grupo y varios miembros del entorno del grupo,

La Voz Kis 2026

Así hemos vivido La Gran Batalla de La Voz Kids: Lágrimas, emoción y puro talento sobre el escenario

La Voz Kids

En el próximo programa, los coaches y asesores al límite durante los Asaltos de La Voz Kids

CRÓNICA

Así quedan los equipos de La Voz Kids tras una Gran Batalla llena de emociones

Publicidad