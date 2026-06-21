"¿Tú eres tonto o comes piedras?": Pablo Motos salta ante 'el polémico' Juan del Val

Cada semana en El Hormiguero termina con la habitual tertulia de actualidad y esta vez, tras la visita de Niña Pastori, no podía ser diferente. Pablo Motos ha dado paso a Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val para comentar algunos de los temas más comentados de la semana.

El broche de oro lo suele poner 'el polémico' Juan con algunas de sus opiniones más picantes sobre cuestiones del día a día. En esta ocasión, el colaborador ha cargado contra "el pesado de la fiesta" que toca la guitarra.

Pablo Motos, amante del instrumento, ha cargado contra su compañero diciéndole entre risas: "¿Eres tonto o comes piedras?". El colaborador no solo ha reculado, sino que también ha tenido munición para atizar a los que ponen Jazz en las fiestas. ¡No te pierdas este momentazo!

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