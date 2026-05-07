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MASK SINGER: Sigue en directo la quinta gala, donde habrá dos nuevos desenmascaramientos

Investigación | Programa 5

El nivel vocal de Troglodita desata la locura en el jurado y apunta directamente a los premios Grammy

La espectacular actuación de la máscara ha convencido a Susi Caramelo de que estamos ante una voz profesional, una teoría que ha cobrado fuerza tras la última pista clave de Trogodita en Mask Singer.

El nivel vocal de Troglodita desata la locura en el jurado y apunta directamente a los premios Grammy

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Troglodita ha dejado el listón por las nubes con una actuación que ha puesto a prueba los oídos de los investigadores. El despliegue de talento ha sido tal que Susi Caramelo no ha tardado en sospechar que, bajo el aspecto prehistórico de la máscara, se esconde una cantante de primer nivel. La sospecha se ha convertido casi en certeza cuando se ha revelado un dato fundamental: la persona bajo el disfraz ha estado presente en los premios Grammy.

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Este detalle ha hecho que las teorías se disparen hacia perfiles con una trayectoria musical impecable. Juan y Medio ha sido el primero en señalar a una de nuestras artistas más internacionales, Niña Pastori, mientras que Ana Milán ha preferido apostar por el pop de Edurne. La mesa ha empezado a vibrar con nombres que encajan perfectamente con ese perfil de éxito fuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, la teoría que más fuerza ha cobrado ha sido la de Beatriz Luengo. Susi Caramelo ha lanzado el nombre de la polifacética artista y Ruth Lorenzo se ha sumado de inmediato a la apuesta, convencida de que su registro encaja con lo visto en el escenario. Por contra, Boris Izaguirre ha decidido alejarse del micrófono para centrarse en la interpretación, asegurando que se trata de la icónica actriz Victoria Abril. ¿Estarán en lo cierto las investigadoras con Beatriz Luengo o habrá sorprendido Niña Pastori tras el disfraz?

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