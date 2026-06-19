Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Canarias

Brote de hepatitis A en una escuela infantil de Gran Canaria: dos de los seis menores afectados han sido ingresados

La hepatitis A se detectó en un alumno de la escuela infantil y, tras activar el protocolo de vigilancia epidemiológica, se localizaron otros cinco contagios relacionados.

LAS AMPAS RECLAMAN LA NECESIDAD DE PERSONAL SANITARIO EN LOS COLEGIOS

Pediatra Pixabay

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha notificado seis casos de hepatitis A en menores de edad. Todos ellos vinculados a una escuela infantil de Gran Canaria.

Según ha informado Sanidad en un comunicado, el caso primero fue detectado en uno de los alumnos contagiados. Tras activar el protocolo de vigilancia epidemiológica correspondiente a este tipo de situaciones, se detectaron cinco casos más.

Dos de los menores contagiados han requerido ingreso hospitalario, mientras que el resto se encuentra en observación domiciliaria. No obstante, el Gobierno de Canarias informa de la "evolución favorable" de todos ellos.

Protocolo de vigilancia

Frente a esta situación, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública está haciendo el estudio correspondiente entre los contactos estrechos y se han adoptado las medidas oportunas en el centro sobre las recomendaciones de actuación.

Asimismo indican que al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria individualizada en España, la Dirección General de Salud Pública del SCS ha notificado este caso a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).

El Gobierno de Canarias ha publicado medidas de prevención en su comunicado. Entre ellas, advierten de la importancia de la vacunación.

Infección de hepatitis A

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado, que en muchas ocasiones no produce síntomas. Cuando sí lo hace estos suelen iniciarse bruscamente con náuseas, vómitos, fiebre, malestar general o dolor abdominal. En los días siguientes suelen aparecer los síntomas más característicos: color amarillento en la piel y los ojos, picazón y orina oscura. En algunos casos, las heces pueden volverse muy claras o blanquecinas.

Su transmisión se produce entre personas por vía fecal-oral. Aunque también puede producirse por consumo de alimentos contaminados por personas infectadas que los hayan manipulado.

El Gobierno canario pide la exclusión de los casos del trabajo o la asistencia a clase hasta siete días después del inicio de los síntomas. El tratamiento es fundamentalmente de soporte, con reposo, dieta adecuada e hidratación, sin necesidad de antivirales específicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Piden 13 años de prisión para El Jincho por una presunta agresión sexual a una joven discapacitada

Imagen del rapero El Jincho

Publicidad

Sociedad

Un conductor provoca un accidente y se da a la fuga a pie con una mochila con droga

Un conductor provoca un accidente y huye a pie por la autopista con una mochila llena de droga

Imagen de Archivo ambulancia

Un hombre mata a otro tras una discusión en una vivienda en la playa de Almenara, Castellón

Lavadora

Un hombre apuñala a su compañero de piso en Móstoles por poner la lavadora de noche

Imagen de las joyas encontradas por la Policía.
ROBO

Detenida una cuidadora por robar más de medio millón de euros en joyas a una anciana en Sevilla

Balcón en Ibiza.
IBIZA

Muere el joven que cayó del balcón de un séptimo piso en Ibiza

LAS AMPAS RECLAMAN LA NECESIDAD DE PERSONAL SANITARIO EN LOS COLEGIOS
Canarias

Brote de hepatitis A en una escuela infantil de Gran Canaria: dos de los seis menores afectados han sido ingresados

La hepatitis A se detectó en un alumno de la escuela infantil y, tras activar el protocolo de vigilancia epidemiológica, se localizaron otros cinco contagios relacionados.

Imagen de archivo del fundador de Mango, Isak Andic
CASO ANDIC

Los Mossos descartan que el fundador de Mango muriera por una distracción

En una primera declaración, Jonathan Andic aseguró que su padre se encontraba haciendo fotografías con el móvil durante una excursión por la zona de Montserrat cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, el examen técnico del teléfono revela que las únicas imágenes y vídeos captados ese día fueron realizados al inicio de la ruta, varios minutos antes de la caída.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 19 de junio de 2026

Entrevista sexo

Esteban Cañamares, sexólogo: "El miedo al VIH ha bajado y el uso del preservativo también, necesitamos educación sexual urgente"

Operación antidrogas.

La policía local de Castellón refuerza la prevención del consumo de drogas en los centros escolares con una campaña integral

Publicidad