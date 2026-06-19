Brote de hepatitis A en una escuela infantil de Gran Canaria: dos de los seis menores afectados han sido ingresados

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha notificado seis casos de hepatitis A en menores de edad. Todos ellos vinculados a una escuela infantil de Gran Canaria.

Según ha informado Sanidad en un comunicado, el caso primero fue detectado en uno de los alumnos contagiados. Tras activar el protocolo de vigilancia epidemiológica correspondiente a este tipo de situaciones, se detectaron cinco casos más.

Dos de los menores contagiados han requerido ingreso hospitalario, mientras que el resto se encuentra en observación domiciliaria. No obstante, el Gobierno de Canarias informa de la "evolución favorable" de todos ellos.

Protocolo de vigilancia

Frente a esta situación, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública está haciendo el estudio correspondiente entre los contactos estrechos y se han adoptado las medidas oportunas en el centro sobre las recomendaciones de actuación.

Asimismo indican que al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria individualizada en España, la Dirección General de Salud Pública del SCS ha notificado este caso a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).

El Gobierno de Canarias ha publicado medidas de prevención en su comunicado. Entre ellas, advierten de la importancia de la vacunación.

Infección de hepatitis A

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado, que en muchas ocasiones no produce síntomas. Cuando sí lo hace estos suelen iniciarse bruscamente con náuseas, vómitos, fiebre, malestar general o dolor abdominal. En los días siguientes suelen aparecer los síntomas más característicos: color amarillento en la piel y los ojos, picazón y orina oscura. En algunos casos, las heces pueden volverse muy claras o blanquecinas.

Su transmisión se produce entre personas por vía fecal-oral. Aunque también puede producirse por consumo de alimentos contaminados por personas infectadas que los hayan manipulado.

El Gobierno canario pide la exclusión de los casos del trabajo o la asistencia a clase hasta siete días después del inicio de los síntomas. El tratamiento es fundamentalmente de soporte, con reposo, dieta adecuada e hidratación, sin necesidad de antivirales específicos.

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