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Muere el joven que cayó del balcón de un séptimo piso en Ibiza

Tras dos semanas ingresado en estado crítico, el joven ha fallecido por la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

Balcón en Ibiza.

Balcón en Ibiza. Pixabay

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Anna Martín
Publicado:

La madrugada del 8 de junio, un joven colombiano de 29 años se precipitaba al vacío desde un séptimo piso en la localidad turística ibicenca de Sant Antoni. Tras dos semanas ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, ha fallecido a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas en la caída.

Residente en Mallorca, el joven se encontraba pasando unos días en Ibiza cuando ocurrió todo.

Múltiples lesiones y traumatismos

Tras el aviso de emergencia, fue trasladado de urgencia a la Policlínica, donde decidieron intervenirle quirúrgicamente de manera inmediata por la gravedad de su estado. Desde ese momento hasta su muerte ha permanecido en la UCI en estado crítico bajo estrecha vigilancia médica.

Según ha informado el centro sanitario, el joven presentaba un traumatismo craneoencefálico muy grave, además de traumatismos torácico y abdominal, fractura de pelvis y múltiples lesiones de carácter severo.

El momento de la caída

Las circunstancias de la caída quedaron reflejadas en un vídeo grabado por vecinos y difundido posteriormente por medios locales y redes sociales, aunque los motivos de esta todavía se desconocen. Algunos medios, como 'La Voz de Ibiza' apuntan a un caso de balconing fruto del consumo de estupefacientes.

En las imágenes se observa al joven sentado en el exterior de la barandilla del balcón y descolgándose, cayendo finalmente al vacío.

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