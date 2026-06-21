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Esta noche, en Una nueva vida: Abidin va a por Suna y acaba declarando la guerra a toda la familia

Abidin está decidido a recuperar a su esposa y no piensa marcharse sin ella. Pero Suna ya ha tomado una decisión y su negativa provocará un enfrentamiento que puede cambiarlo todo.

Abidin

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La tensión estallará esta noche en la mansión de los Korhan cuando Abidin aparezca por sorpresa dispuesto a llevarse a Suna de vuelta a casa. Sin embargo, la joven no está dispuesta a dar marcha atrás y le dejará claro delante de todos que no piensa regresar con él.

A pesar de los intentos de Abidin por convencerla, Suna se mantendrá firme. El joven le recordará todo lo que ha vivido en los últimos meses y le pedirá que trate de comprender el difícil momento que está atravesando tras descubrir quién es su madre.

Pero las explicaciones no servirán de nada. Suna insistirá en que su decisión es definitiva. Ferit tampoco se quedará al margen y se enfrentará a Abidin para impedir que presione a su cuñada.

Dolido y sintiéndose cada vez más solo, Abidin acabará explotando. Convencido de que Ferit siempre ha sido el centro de su vida y el responsable de muchas de sus desgracias, le echará en cara todo el daño que cree haber sufrido durante años.

Antes de marcharse, hará una amenaza que dejará helados a todos: "Temed a mi familia y a mí, porque ninguno dormiréis bien. No sabréis si os despertaréis por la mañana".

Esta noche, a las 22 horas en Antena 3. Y si no quieres esperar, ya está disponible en atresplayer.

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