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Resumen de la gala

Así quedan los equipos de La Voz Kids tras una Gran Batalla llena de emociones

Los coaches se han enfrentado a las decisiones más difíciles de la edición junto a unos asesores que han sido clave en una noche inolvidable.

CRÓNICA

Así quedan los equipos de La Voz Kids tras una Gran Batalla llena de emociones

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Celia Gil
Celia Gil
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La Gran Batalla ha llegado a La Voz Kids y lo ha hecho dejando una de las noches más emocionantes de toda la temporada. Después de semanas formando sus equipos en las Audiciones a ciegas, los coaches han tenido que reducir sus 14 talents a solo 7 artistas, una decisión muy complicada a la que han tenido que enfrentarse cada uno de ellos.

La ayuda de los asesores ha sido fundamental para afrontar una fase tan exigente. Melody, Antoñito Molina, Leire Martínez y Becky G han acompañado a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Edurne y Ana Mena durante los ensayos y las deliberaciones, convirtiéndose en un apoyo imprescindible para tomar algunas de las decisiones más difíciles de la edición.

Antonio Orozco y Antoñito Molina viven una noche llena de emoción

El equipo de Antonio Orozco protagonizó algunas de las actuaciones más emotivas de la gala. Desde la fuerza flamenca de sus primeros grupos hasta la sensibilidad de las últimas batallas, el coach y Antoñito Molina destacaron constantemente la autenticidad y el compañerismo de sus talents.

Los Flamencos

La batalla más flamenca del equipo Orozco deja al coach sin palabras en La Voz Kids

Tras largas deliberaciones, Orozco, junto a su asesor, eligió a Celia León, Tomás, Leire, Diego, Isabel, Eduardo y Lucía para continuar en los Asaltos. Una decisión especialmente complicada para el coach, que no ocultó en ningún momento el cariño que había desarrollado por todos sus artistas.

Luis Fonsi y Melody se emocionan con el talento de sus artistas

El equipo de Luis Fonsi brilló en una noche marcada por actuaciones llenas de sensibilidad y energía. Melody conectó especialmente con los talents más pequeños del equipo, protagonizando algunos de los momentos más emotivos de la gala.

Los Chiquitines

La batalla de los más pequeños del equipo Fonsi hace llorar a Melody en La Voz Kids

Sus tres batallas dejaron sin palabras tanto a coach como asesora. Finalmente, Fonsi decidió seguir adelante con Erick, Evolett, Valery, Mila, Enzo, Daniel y Lola, las siete voces que representarán a su equipo en la siguiente fase.

Edurne y Leire Martínez sufren para elegir a sus siete artistas

La coach madrileña vivió una de las noches más complicadas desde que llegó a La Voz Kids. Las batallas de su equipo destacaron por la potencia, la energía y la personalidad de unos talents que pusieron muy difícil cualquier decisión.

Alegría de la huerta

Edurne hace historia en La Voz Kids al reunir a diez talents en una batalla: “Espectacular”

Leire Martínez se convirtió en una aliada fundamental durante toda la gala y ambas coincidieron en la enorme dificultad de reducir el equipo a la mitad. Finalmente, Lucía, Sofía, Sara, Valeria, Martina, Mía y la banda Skabum consiguieron una plaza en los Asaltos.

Ana Mena y Becky G forman uno de los equipos más variados de la edición

Ana Mena y Becky G demostraron una enorme complicidad durante toda la gala. Las dos artistas disfrutaron especialmente viendo cómo sus talents conseguían adaptarse a estilos muy diferentes y crecer sobre el escenario durante La Gran Batalla.

Los Románticos

La actuación que cierra por todo lo alto las batallas de La Voz Kids

Las actuaciones de Deyerid, Sol, Marta, Marco, Leo, Lola y Triana terminaron convenciendo a la coach malagueña, que apostó por ellos para seguir avanzando en La Voz Kids. Un equipo marcado por la diversidad, la personalidad y artistas capaces de sorprender en cualquier momento.

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