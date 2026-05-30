Leire Martínez, ganadora de Mask Singer, deja claro lo mucho que le enfadan las "mentiras" y las "injusticias"

Clavel ha sido la máscara ganadora de Mask Singer. Bajo ella se escondía nada menos que Leire Martínez, justificando así el enorme espectáculo que se producía cada vez que salía al escenario. Porque solo una artista de su talla podía lograr hacer brillar tanto el plató semana tras semana.

Tras su inolvidable victoria, la cantante se ha sincerado para revelar algunos de sus secretos mejor guardados. Por ejemplo, aquello que jamás puede faltar en su casa. O, más concretamente, su nevera.

También ha dejado claro que lo que más odia en este mundo son las mentiras y las injusticias. Situaciones ante las que no duda en actuar para cortarlas de raíz.

Asimismo, ha puesto de manifiesto su intención de viajar a Japón. Una aventura soñada que ahora quiere compartir con Clavel, vistiéndose una vez más de su alter ego. Lo cual, en sus propias palabras, "pasaría desapercibido".

¿Quieres conocer más a Leire Martínez? Dale play al vídeo y descubre todos los secretos que ha compartido después de ganar Mask Singer.

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