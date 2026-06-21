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Mejores momentos | La Gran Batalla

Becky G no puede contener las lágrimas frente a los talents de La Voz Kids: “Me dejaron sin palabras”

Becky G es asesora de La Voz Kids y, durante su primera intervención en el programa, se ha emocionado frente a los jóvenes talents.

Becky G

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Borja Tamayo
Publicado:

La Gran Batalla de La Voz Kids ha estado repleta de grandes momentos que ya son historia del programa. La edición 2026 ha demostrado tener un nivel estratosférico en lo que respecta a los talents y la mismísima Becky G se ha emocionado frente a la impresionante actuación del equipo de Antonio Orozco.

“Está emocionada”, ha señalado Ana Mena ante la lacrimógena reacción de su asesora. Con la voz rota, la estadounidense no se podía contener al ver a los niños sobre el escenario. “Al ser de California, estar aquí en España viendo a unos niños tan orgullosos de sus raíces, para mí fue algo increíble”, explicaba Becky G a las cámaras del programa.

“Yo tenía la piel de gallina”, continuaba: “Me dejaron sin palabras”. No es para menos, los jóvenes han sacado de dentro el arraigo flamenco para regalar una poderosa interpretación que no solo ha sobrecogido a Becky, sino también al resto de los coaches y asesores en el plató.

La velada ha sido un derroche de emociones y ser una estrella mundialmente reconocida no es suficiente como para evitar las lágrimas. ¿Quieres volver a ver su emotiva reacción? Dale play al vídeo de arriba.

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