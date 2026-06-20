¡Lolita, por los suelos! La aparatosa caída que enciende las alarmas en el próximo programa de Tu cara me suena

Lo que estaba preparado como un momento divertido ha tenido tintes dramáticos. En el próximo programa de Tu cara me suena, Aníbal Gómez lleva por todo el plató a Lolita sobre una especie de carreta pegada a una bicicleta.

El concursante iba dando vueltas por el plató, y en un momento ha sucedido lo peor: ¡Lolita ha caído al suelo! El público ha pegado un grito mientras Manel Fuentes y Florentino Fernández iban corriendo a ayudar a la artista.

¿Habrá sido solo un susto? No te pierdas, el próximo viernes a las 22.00 horas, un nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3.

La decimotercera edición de Tu cara me suena continúa gala tras gala con un nivel altísimo, con J Kbello destacando sobre el resto de concursantes: ¡ya ha ganado cuatro galas!

El concursante se dispara en la clasificación y se coloca como el gran favorito a ganar la decimotercera edición. No te pierdas, cada viernes a las 22.00 horas, las imitaciones de J Kbello y el resto de concursantes de Tu cara me suena, ¡el nivel está altísimo!

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