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¡Lolita, por los suelos! La aparatosa caída que enciende las alarmas en el próximo programa de Tu cara me suena

La artista sufre un accidente en plena gala cuando Aníbal Gómez la llevaba sobre un carrito pegado a una bicicleta.

¡Lolita, por los suelos! La aparatosa caída que enciende las alarmas en el próximo programa de Tu cara me suena

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Julián López
Julián López
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Lo que estaba preparado como un momento divertido ha tenido tintes dramáticos. En el próximo programa de Tu cara me suena, Aníbal Gómez lleva por todo el plató a Lolita sobre una especie de carreta pegada a una bicicleta.

El concursante iba dando vueltas por el plató, y en un momento ha sucedido lo peor: ¡Lolita ha caído al suelo! El público ha pegado un grito mientras Manel Fuentes y Florentino Fernández iban corriendo a ayudar a la artista.

¿Habrá sido solo un susto? No te pierdas, el próximo viernes a las 22.00 horas, un nuevo programa de Tu cara me suena en Antena 3.

La decimotercera edición de Tu cara me suena continúa gala tras gala con un nivel altísimo, con J Kbello destacando sobre el resto de concursantes: ¡ya ha ganado cuatro galas!

La décima gala de Tu cara me suena nos pone los pelos de punta y vuelve a coronar a J Kbello como campeón

El concursante se dispara en la clasificación y se coloca como el gran favorito a ganar la decimotercera edición. No te pierdas, cada viernes a las 22.00 horas, las imitaciones de J Kbello y el resto de concursantes de Tu cara me suena, ¡el nivel está altísimo!

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