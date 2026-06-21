Edurne prepara la “batalla más complicada” con la banda al completo: “Tengo muchos niños encima del escenario”

El nivel del equipo de Edurne en La Voz Kids 2026 es impresionante. No solo cuenta con talents de primera categoría, sino que la coach se animó a fichar a nada menos que una banda. La energía de Skabum triunfó en las Audiciones a ciegas y, de cara a La Gran Batalla, no podían perder protagonismo.

Por eso, Edurne no quiso contar con el grupo habitual en el plató; sino que abogó por hacer que la actuación de los niños brillara al ritmo de la batería de Skabum. Ahora bien, nadie dijo que esto fuera sencillo y los ensayos han reflejado el arduo trabajo que han tenido que enfrentar todos.

“Es una gran responsabilidad”, comentaban los miembros del grupo: “Si nos equivocamos también influye en los demás”. Sin embargo, sus compañeros tenían confianza ciega en ellos, tal y como Mia Arias explicaba: “Seguro que no se equivocan”. Unas palabras que reflejan a la perfección el enorme compañerismo entre los talents.

La propia Edurne se ha esforzado al máximo para enseñar cómo seguir el ritmo de la canción a todos los niños, adaptándose a los golpes de batería de la banda. Una pequeña muestra del bonito entrenamiento por el que han pasado antes de salir a darlo todo. ¡Descúbrelo dando play al vídeo de arriba!

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