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Edurne prepara la “batalla más complicada” con la banda al completo: “Tengo muchos niños encima del escenario”

El equipo de Edurne es uno de los más ambiciosos en esta edición de La Voz Kids y los ensayos previos a La Gran Batalla han dejado claro la dificultad que todos tenían que enfrentar.

Edurne prepara la “batalla más complicada” con la banda al completo: “Tengo muchos niños encima del escenario”

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Borja Tamayo
Publicado:

El nivel del equipo de Edurne en La Voz Kids 2026 es impresionante. No solo cuenta con talents de primera categoría, sino que la coach se animó a fichar a nada menos que una banda. La energía de Skabum triunfó en las Audiciones a ciegas y, de cara a La Gran Batalla, no podían perder protagonismo.

Por eso, Edurne no quiso contar con el grupo habitual en el plató; sino que abogó por hacer que la actuación de los niños brillara al ritmo de la batería de Skabum. Ahora bien, nadie dijo que esto fuera sencillo y los ensayos han reflejado el arduo trabajo que han tenido que enfrentar todos.

“Es una gran responsabilidad”, comentaban los miembros del grupo: “Si nos equivocamos también influye en los demás”. Sin embargo, sus compañeros tenían confianza ciega en ellos, tal y como Mia Arias explicaba: “Seguro que no se equivocan”. Unas palabras que reflejan a la perfección el enorme compañerismo entre los talents.

La propia Edurne se ha esforzado al máximo para enseñar cómo seguir el ritmo de la canción a todos los niños, adaptándose a los golpes de batería de la banda. Una pequeña muestra del bonito entrenamiento por el que han pasado antes de salir a darlo todo. ¡Descúbrelo dando play al vídeo de arriba!

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