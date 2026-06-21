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"La protagonista soy yo": descubre las bromas y confesiones de los concursantes detrás de las cámaras de la décima gala

Los nueve participantes y la invitada de la noche nos han confesado cómo se han sentido después de actuar sobre el escenario y nos han regalado divertidos piques entre descanso y descanso.

"La protagonista soy yo": descubre las bromas y confesiones de los concursantes detrás de las cámaras de la décima gala

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La décima gala de Tu cara me suena 13 ha estado llena de momentazos y mucho baile: desde el perreo de Leonor Lavado y Nacho García como Bad Gyal y Juanka al espectáculo de Jesulín de Ubrique interpretando 'Follow the leader'.

Durante los parones de la grabación de la gala, los concursantes nos han ido contando cómo se han sentido tras pasar por el escenario de Tu cara me suena. "Yo lo he disfrutado, que para mí es lo más importante", ha recalcado María Parrado.

Leonor Lavado y Aníbal Gómez han aprovechado la imitación de Isabel Pantoja para hacer un 'acting' delante de la cámara y pronunciar el famoso "no me vais a grabar más". ¡Descubre todos los secretos de la décima gala de Tu cara me suena en el vídeo de arriba!

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¡Revolución en Tu cara me suena! Jesulín de Ubrique pone a bailar a todo el plató con ‘Follow the leader’ con S.B.S.

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