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Mejores momentos | La Gran Batalla

Melody cumple el sueño de Triana y sale al escenario a cantar con ella su canción

Melody no se ha conformado con estar junto a Luis Fonsi como coach de La Voz Kids y, cuando Triana le ha revelado lo fan que es de ella, no ha dudado en subir al escenario junto a la talent.

Melody y Triana

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Borja Tamayo
Publicado:

Triana ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de La Gran Batalla de La Voz Kids 2026. La pequeña de tan solo 7 años salió al escenario para conquistar al público, coaches y asesores, demostrando que la edad es solo un número cuando de talento se trata. Sin embargo, no conforme con regalar una espectacular actuación junto a sus compañeros del equipo de Ana Mena, tuvo la suerte de protagonizar un dúo con una de sus referentes: Melody.

La niña se dirigió directamente a la sevillana para dejarle claro que ‘Esa diva’ es una de sus canciones favoritas. Un tema que se aprendió gracias a una amiga suya y que no ha perdido la oportunidad de cantar junto a su intérprete original. Y es que Melody subió automáticamente al escenario con ella, con micro en mano, para actuar en directo.

Así, ambas entonaron el estribillo de la canción frente a una audiencia que estallaba en aplausos. Porque no todos los días se puede ver un dueto tan emotivo como el que se ha vivido en esta gran velada de La Voz Kids, dejando un recuerdo imborrable tanto en la memoria de los allí presentes como en la de Triana.

Ahora bien, no es la primera vez que Triana canta junto a una de sus ídolas. Y es que en su debut durante las Audiciones a ciegas pudo disfrutar de interpretar ‘A un paso de la luna’ con la mismísima Ana Mena. ¿Te perdiste este nuevo momentazo del último programa? Dale play al vídeo de arriba y revívelo tantas veces como quieras.

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