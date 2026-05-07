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MASK SINGER: Begoña Villacís, primera desenmascarada de la noche

Investigación | Programa 5

Boris Izaguirre tiene claro quién se esconde bajo Loro: “¡Roberto Carlos!”

Loro tiene muy despistados a los investigadores de Mask Singer; sin embargo, Boris Izaguirre ha ido a lo grande para señalar a Roberto Carlos. ¿Quién se esconderá realmente bajo esta máscara?

Boris Izaguirre tiene claro quién se esconde bajo Loro: “¡Roberto Carlos!”

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Borja Tamayo
Publicado:

La actuación de Loro ha sacado su lado más rockero con ‘Me has invitado a bailar’ de Dani Fernández. Una fiesta sobre el escenario que ha llevado a Susi Caramelo y a Ana Milán a imaginarse con esta máscara y Momia en una cita doble. ¡Todo eso antes de la pista extra!

Loro se convierte en Dani Fernández y monta una fiesta en Mask Singer con ‘Me has invitado a bailar’

Trancas y Barrancas han vuelto a Mask Singer para dar dicha pista: “Se relaciona con el equipo de Atresmedia como si los conociera”. Así que, al igual que las hormigas más famosas de la televisión, parece que esta máscara podría ser de la casa. Así, Susi Caramelo se ha decantado por una de las personas más repetidas en la historia del programa en lo que a teorías se refiere: “Joaquín, el del Betis”.

Juan y Medio ha empezado haciendo un repaso a las pistas de Loro para, finalmente, dejar claro que se trata de Alberto Chicote. De hecho, Susi Caramelo se ha convencido de esta idea y se ha sumado a la apuesta de Juan y Medio. Algo que no ha pasado con Ruth Lorenzo, que se ha levantado para señalar a un buen “amiguete” de la casa: Santiago Segura.

Boris Izaguirre no se ha dejado llevar por ninguno de sus compañeros y ha preferido ir por la vía del deporte para señalar a Roberto Carlos. Mientras que Ana Milán, la última en hablar, ha abandonado la idea de que es Jesús Calleja y ha sido la primera en quedarse con una mujer: Mercedes Milá. ¿En qué equipo estás tú?

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

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