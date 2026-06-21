Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Esta ley tiene miga

Leyes tan raras que parecen mentira: el divertido examen a Leonor Lavado en Cocina Abierta de Joseba Arguiñano

La humorista ha tenido que averiguar si estas leyes tan peculiares son verdaderas o falsas aunque, en su lugar, han respondido ‘Esperanza Aguirre’, ‘Rosalía’, ‘Alaska’ e ‘Isabel Díaz Ayuso’.

Joseba Arguiñano y Leonor Lavado

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

En Cocina abierta de Joseba Arguiñano, el chef ha elaborado un delicioso arroz con carne de conejo y alioli, y ha trabajo en la cocina codo con codo con Leonor Lavado. La humorista se ha desenvuelto muy bien en la cocina, picando el ajo y diferentes verduras, para acabar haciendo un alioli delicioso.

arroz con carne de conejo y alioli

Receta de arroz con carne de conejo y alioli, de Joseba Arguiñano

Entre fogones, Joseba Arguiñano le ha propuesto un divertido juego a Leonor Lavado, llamado ‘Esta ley tiene miga’. El chef dirá unas leyes un tanto peculiares, obsoletas tal vez, y la humorista debe averiguar si son verdaderas o falsas.

La primera ha sido de prueba, y Leonor ha salido bien del paso: ¿es ilegal pescar en pijama en Illinois? La humorista ha imitado a Esperanza Aguirre para responder de manera correcta.

Con las tres siguientes han llegado más risas, pero también los problemas, pues Leonor Lavado, imitando a Rosalía, Alaska e Isabel Díaz Ayuso, ha respondido las otras leyes que tienen miga, fallando una y acertando las otras dos.

Sin duda, el humor y la risa de Leonor Lavado ha sido el ingrediente estrella de este programa de Cocina abierta de Joseba Arguiñano. ¡Descubre en el vídeo la resolución de este juego tan hilarante!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Joseba Arguiñano y Leonor Lavado

Ni uno más, ni uno menos: Joseba Arguiñano desvela los 19 minutos exactos y las 4 fases para un arroz perfecto

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

Publicidad

Programas

Antoñito Molina

Antoñito Molina se rompe en La Gran Batalla de La Voz Kids: “Esta vez me he muerto”

¿Te han engañado alguna vez en la mesa? Nutriman nos cuenta los fraudes alimentarios más frecuentes del verano

¿Te han engañado alguna vez en la mesa? Nutriman nos cuenta los fraudes alimentarios más frecuentes del verano

El reencuentro de Naiara y Chenoa en Tu cara me suena: “Te quiero mucho”

El reencuentro de Naiara y Chenoa en Tu cara me suena: “Te quiero mucho”

Edurne prepara la “batalla más complicada” con la banda al completo: “Tengo muchos niños encima del escenario”
Mejores momentos | La Gran Batalla

Edurne prepara la “batalla más complicada” con la banda al completo: “Tengo muchos niños encima del escenario”

Joseba Arguiñano y Leonor Lavado
Esta ley tiene miga

Leyes tan raras que parecen mentira: el divertido examen a Leonor Lavado en Cocina Abierta de Joseba Arguiñano

“Me pilló de sopetón”: ¿Dónde estaban los concursantes de Tu cara me suena cuando les llamaron para el programa?
Mejores momentos | Gala 10

“Me pilló de sopetón”: ¿Dónde estaban los concursantes de Tu cara me suena cuando les llamaron para el programa?

Recibir una invitación para Tu cara me suena es un momento único en la vida. Pero, ¿qué estaban haciendo los concursantes cuando les llamaron para el programa?

Ana Mena y Becky G en La Voz Kids
EL SÁBADO, A LAS 22 HORAS

"No es el final, sino el comienzo": La Voz Kids lleva la emoción al límite en los Asaltos

El éxito de La Voz Kids no frena y, tras La Gran Batalla, todo está listo para los esperadísimos Asaltos.

"La protagonista soy yo": descubre las bromas y confesiones de los concursantes detrás de las cámaras de la décima gala

"La protagonista soy yo": descubre las bromas y confesiones de los concursantes detrás de las cámaras de la décima gala

Melody y Triana

Melody cumple el sueño de Triana y sale al escenario a cantar con ella su canción

"¿Tú eres tonto o comes piedras?": Pablo Motos salta ante 'el polémico' Juan del Val

"¿Tú eres tonto o comes piedras?": Pablo Motos salta ante 'el polémico' Juan del Val

Publicidad