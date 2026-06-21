Esta ley tiene miga
Leyes tan raras que parecen mentira: el divertido examen a Leonor Lavado en Cocina Abierta de Joseba Arguiñano
La humorista ha tenido que averiguar si estas leyes tan peculiares son verdaderas o falsas aunque, en su lugar, han respondido ‘Esperanza Aguirre’, ‘Rosalía’, ‘Alaska’ e ‘Isabel Díaz Ayuso’.
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En Cocina abierta de Joseba Arguiñano, el chef ha elaborado un delicioso arroz con carne de conejo y alioli, y ha trabajo en la cocina codo con codo con Leonor Lavado. La humorista se ha desenvuelto muy bien en la cocina, picando el ajo y diferentes verduras, para acabar haciendo un alioli delicioso.
Entre fogones, Joseba Arguiñano le ha propuesto un divertido juego a Leonor Lavado, llamado ‘Esta ley tiene miga’. El chef dirá unas leyes un tanto peculiares, obsoletas tal vez, y la humorista debe averiguar si son verdaderas o falsas.
La primera ha sido de prueba, y Leonor ha salido bien del paso: ¿es ilegal pescar en pijama en Illinois? La humorista ha imitado a Esperanza Aguirre para responder de manera correcta.
Con las tres siguientes han llegado más risas, pero también los problemas, pues Leonor Lavado, imitando a Rosalía, Alaska e Isabel Díaz Ayuso, ha respondido las otras leyes que tienen miga, fallando una y acertando las otras dos.
Sin duda, el humor y la risa de Leonor Lavado ha sido el ingrediente estrella de este programa de Cocina abierta de Joseba Arguiñano. ¡Descubre en el vídeo la resolución de este juego tan hilarante!
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