AlaZ brilla en su estreno con un 26,1% y logra un gran impacto en redes sociales: “Espectacular, innovador y muy creativo”

Pasapalabra ha firmado este viernes un impresionante 21,9% de cuota de pantalla, su mejor dato desde febrero. Se alza como líder y el programa más visto de la TV con +1,6 millones de seguidores de media y +2,7 millones de espectadores únicos. El concurso presentado por Roberto Leal se impone a sus competidores en +12,4 y +12,3 puntos de distancia.

AlaZ, la nueva prueba final, brilla en su estreno con un 26,1% y se dispara en el desenlace hasta un 28,3%. Se impone con rotundidad al resto de cadenas, llegando a superar en +15 puntos a la siguiente oferta. Más de 2,4 millones de espectadores únicos fueron testigos del duelo entre Javier Alonso y David en AlaZ.

Un triunfo que ha traspasado la pantalla y que ha generado un gran impacto en las redes sociales, con un alcance de 53 millones de cuentas durante su emisión.

Así se juega a AlaZ

Roberto Leal ha explicado las mecánicas de esta nueva prueba final, unas reglas que implican renovadas estrategias que David y Javier tendrán que adoptar en cada programa.

Entre las novedades, por primera vez los concursantes tendrán una referencia visual del tiempo que les queda, la letra por la que van jugando, y el número de letras que tiene la palabra que deben acertar.

Además, los concursantes podrán pedir una letra extra para completar alguna palabra que se les atragante, pero a cambio perderán cinco segundos de su tiempo acumulado, por lo que el manejo del tiempo será crucial para completar esta nueva prueba final.

AlaZ, un éxito en redes sociales

Alaz no solo ha triunfado en la televisión, sino que también ha pisado fuerte en redes sociales con un alcance de 53 millones de cuentas durante su emisión. Entre los miles de comentarios de la audiencia, destaca el encanto y la euforia con la nueva prueba final de Pasapalabra.

AlaZ también se juega desde casa, ya que la audiencia consigue los mismos beneficios que tienen los concursantes: la definición de la palabra y su número de letras aparece en pantalla, haciendo de esta nueva prueba final más interactiva para el espectador.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas